Sol Carreño respalda a Jaime Chincha por reacción ante el sismo: “Se puso a buen recaudo”

El fuerte sismo registrado en Lima la noche del 22 de junio sorprendió a muchos conductores y periodistas que se encontraban transmitiendo en vivo. Jaime Chincha fue uno de ellos y tuvo una singular reacción que luego se viralizó en redes sociales.

El comunicador de RPP, quien se encontraba entrevistando virtualmente a dos invitadas, intentó permanecer calmado pero evidenció sus nervios con el fuerte remezón y desapareció del encuadre de las cámaras.

“Esto está temblando fuerte, calma. Mantengan la calma, en estos momentos se está produciendo un sismo (…) está haciendo que tengamos que salir”, dijo mientras el espacio emitía las imágenes de las cámaras de seguridad ubicadas en los exteriores del edifico.

Luego de unos segundos, Jaime Chincha explicó que tuvo que dejar el set de televisión por protocolo de seguridad debido a la extensión del espacio.

Este hecho generó una gran cantidad de críticas en las plataformas sociales, donde los usuarios compartieron capturas del momento y expusieron que el periodista habría “salido disparado por miedo” durante el sismo.

No obstante, Sol Carreño decidió defender a su colega y respaldó su decisión de salvaguardar su bienestar durante la incidencia. A través de su cuenta oficial de Twitter respondió al comentario de una persona que replicó el video.

“No salió disparado. Eso no se aprecia en el video y no es lo que vimos los que estábamos viendo el programa. Se puso a buen recaudo y no paró de pedir calma. Hizo lo correcto y mantuvo la calma él mismo”, precisó la abogada en dicha plataforma.

Sol Carreño respalda a Jaime Chincha por su reacción ante el sismo: “Se puso a buen recaudo”. Foto: captura Twitter.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.