El fuerte sismo registrado en Lima generó un gran número de reacciones de artistas y figuras de televisión, especialmente de algunos famosos extranjeros que experimentaron un fenómeno telúrico de tal magnitud por primera vez.

Este fue el caso de Rafael Cardozo, quien visitó el set de Mujeres al mando para narrar cómo vivió el temblor del último martes 22 de junio.

Según comentó en el programa de Latina, fue sorprendido mientras se preparaba para descansar junto a su pareja Carol Reali.

“Miedo. Aún más nosotros, que en Brasil no hay sismo, no hay nada de eso. Yo estaba en el baño. Carol ya estaba durmiendo y nos agarró desprevenidos” , contó.

Del mismo modo, reconoció que no se encontraba preparado para evacuar: “Mi primer error es que aún no tengo mi mochila (de emergencia). Creo que ahora sí me dio miedo, mucha gente se mueve por el miedo. Hoy prepararé mi mochilita para dejar todo listo”, precisó.

Rafael Cardozo también contó cuál fue la reacción de la popular ‘Cachaza’, con quien convive desde hace varios años: “Despertó con el temblor y de verdad estuvo perdida. (...) Se cayeron cosas en mi casa, se rompieron algunas cosas. Yo vivo en el piso 7 y no solo es el temblor, sino también la bulla que hace, que da más miedo que el temblor”.

Magaly Medina llama a la calma durante temblor en Lima

La presentadora de ATV se encontraba transmitiendo en vivo cuando fue interrumpida por el fuerte sismo que remeció Lima. Magaly Medina guardó la calma durante la incidencia y pidió tranquilidad a los miembros de su equipo de producción y a los televidentes.

“Hay que seguir, todos tranquilos en casa. Sí es fuerte, pero no se va a caer nada, va a pasar. Todos tranquilos. Si vamos a salir corriendo, qué tranquilidad le vamos a dar al público”, expresó a las cámaras.

