Rebeca Escribens se conmueve con el regreso de Federico Salazar: “Voy a ponerme a llorar”

Federico Salazar regresó a América TV este miércoles 23 de junio tras un mes de ausencia a causa de la COVID-19.

Como era de esperarse, el periodista fue recibido con cálidos saludos de sus amigas y colegas Rebeca Escribens y Verónica Linares. Sin embargo, fue la conductora de América espectáculos quien le dedicó unas emotivas palabras de bienvenida.

“Ya está aquí la loca. Dice ella, Federico, que ha venido con un atuendo especial”, bromeó Verónica Linares para dar pase a la presentadora. “Siempre viene especial”, respondió Federico Salazar.

Rebeca Escribens se mostró muy emocionada y confesó que tenía muchas ganas de llorar tras el regreso del periodista.

“Fede, me he venido de fiesta para celebrar tu vida, mi rey, te he llorado mucho, ya te lo dije. Estoy feliz de verte y sobre todo escuchar a la Katita contenta, ver a mi Vero con una sonrisa. Me voy a poner a llorar, porque de verdad hay que celebrar la vida siempre”, comentó.

Al iniciar el programa América Noticias, Federico Salazar se tomó unos instantes para dirigirse a todas las personas que se preocuparon por él tras dar positivo por coronavirus.

“Muchas gracias a todas las personas que estuvieron pendientes de mi estado de salud, bueno, ya estoy listo para reiniciar las labores”, comentó.

Federico Salazar recibió vacuna contra la COVID-19

El último 16 de junio, Federico Salazar fue vacunado con la primera dosis contra la COVID-19. Katia Condos, esposa del periodista, compartió las imágenes del momento en sus redes sociales y manifestó la tranquilidad que le provocaba.

“¡Es un verdadero alivio! Sigámonos cuidando y cuidando a los que queremos”, escribió en Instagram la artista.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.