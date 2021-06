Morat: “Sería muy cool hacer algo sinfónico con Juan Diego Flórez”

Los integrantes de Morat se encuentran celebrando el éxito de su sencillo “Idiota”, en el que contaron con la participación de Danna Paola. A solo tres semanas del lanzamiento, el videoclip oficial del tema, donde se narra una historia de desamor, superó los 395.000 ‘me gusta’ y obtuvo muy buenos comentarios por parte de los fans.

En una rueda de prensa para Perú, Simón Vargas, Martín Vargas y Juan Pablo Villamil, miembros del grupo de folk pop, brindaron detalles sobre este nuevo single, su relación con la actriz y cantante mexicana, y su incursión en la actuación para el clip. Además, se animaron a revelar que les gustaría grabar con algunos artistas peruanos, entre ellos el tenor Juan Diego Flórez.

“We the Lion siempre nos gustó mucho, estuvieron con nosotros cuando tocamos en Lima, muy talentosos ellos, también está Nicole Zignago y yo siempre he dicho, no sé por qué, que me parecería muy cool algún día hacer algo sinfónico con Juan Diego Flórez”, señaló el guitarrista Juan Pablo Villamil.

En otro momento, Morat señaló que grabar “Idiota” fue una experiencia muy placentera, sobre todo por la calidad humana que percibieron en Danna Paola.

“(Grabar con Danna Paola) Ha sido espectacular encontrar a una persona que no solamente brilla por su talento y la experiencia y la carrera, sino por ser tan parada en la tierra, tan sencilla y tan buena persona... Ojalá que esta no sea la última vez que trabajemos juntos”, mencionaron los integrantes de la agrupación colombiana.

