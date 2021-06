Mark Hoppus, el bajista de Blink 182, confirmó que padece cáncer

El bajista de la banda Blink 182, Mark Hoppus, anunció este miércoles 23 de junio que padece de cáncer y que en los últimos tres meses se ha sometido a quimioterapias.

A través de su cuenta de Instagram, el también vocalista subió una imagen donde apareció en el hospital y detalló: “Sí, hola. Un tratamiento de cáncer, por favor”. Después, Mark borró el post y recientemente confirmó lo dicho anteriormente.

“Por los últimos tres meses he estado sometido a quimioterapias por cáncer. Tengo cáncer. Esto apesta y estoy asustado, y al mismo tiempo me siento bendecido con doctores increíbles y familia y amigos que me están ayudando a superar esto”, escribió en sus redes sociales.

Mark Hoppus

También añadió: “Todavía tengo meses de tratamiento por venir, pero estoy tratando de mantenerme esperanzado y positivo. No puedo esperar a estar libre de cáncer y verlos a todos en un concierto en un futuro cercano. Les mando amor a todos”.

Finalmente, diversos de sus fanáticos decidieron enviarle mensajes de apoyo y fuerza. “He estado luchando contra el cáncer durante 4 años y mi consejo es mantener una actitud positiva y concentrarse en lo que la vida tiene para ofrecer una vez que lo hayas superado”, “Estás en nuestras mentes, Mark. Su actitud será magnificada por mucha gente”, “Mark, cambiaste la vida de millones con tu talento, trabajo y amor”, fueron alguno de los comentarios en su cuenta de Twitter.

