Leslie Shaw denuncia que fue víctima de estafa: “Esta persona tiene fotos y videos íntimos”

Leslie Shaw emitió un comunicado público a través de las redes sociales en el que denuncia que fue víctima de estafa por parte de una persona que fue muy allegada a ella durante varios años.

La cantante peruana contó que atraviesa por un complicado momento en su carrera y que ha tomado acciones legales en el caso, pues la persona que habría cometido el fraude contra ella además posee sus fotos y videos íntimos.

“He sido victima de una estafa por parte de una persona muy cercana a mí, a quien le otorgue toda mi confianza y cariño durante muchos años. Me duele mucho esta situación y sobre todo en estos momentos tan difíciles que todos los artistas venimos atravesando. Esta persona debido a la confianza tiene fotos y videos íntimos, responsabilizándola de su uso indebido si son subidas a cualquier red social”, expresó la cantante.

Agradeció a sus fans por el apoyo que viene recibiendo. “Estoy muy triste hace muchos días, estas situaciones me parten el corazón y me hacen desconfiar hasta de mi sombra. Yo soy una persona alegre, les prometo que me voy a recuperar y voy a cuidar mas mi entorno y protegerme”, agregó.

Leslie Shaw mencionó que está decidida a llegar hasta el final para defender sus derechos. “Gracias a los medios por preocuparse pero no me siento bien hablando de esto, gracias por entender. Solo me queda dejar en manos de mis abogados este caso para que caiga sobre ella todo el peso de la ley”, finaliza el comunicado de la cantante.

Leslie Shaw denuncia que fue víctima de estafa

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.