Daniela Darcourt viene destacando como coach en La voz Perú, donde se enfrenta a sus compañeros Mike Bahía, Guillermo Dávila y Eva Ayllón para quedarse con los mejores participantes para sus propios equipos. Sin embargo, la salsera ha hecho algo que ha enfurecido a sus fans y a los seguidores del reality.

Resulta que, a través de Facebook, varios usuarios manifestaron su incomodidad con la intérprete de “Señor mentira” por cantar o hablar mientras el concursante está en pleno show.

Debido a esto, los cibernautas le pidieron a Daniela Darcourt que no interrumpa a las personas que van a mostrar su talento y que no exagere su posición de coach.

“Daniela, no necesitas exagerar como jurado en La Voz, más humildad”, “Cuando la conocí en Son tentación era muy creída, espero que no se le suba los humos más”, “Daniela por favor deja de cantar cuando cantan los participantes, que no se escucha la voz de ellos, sino más la tuya please”, “Daniela, por favor, deja de cantar cuando los participantes cantan, solo se escucha tu voz”, “Te adoramos, eres mejor en salsa, pero por favor no cantes, no interrumpas a las participantes, déjalas que canten ellas. Te queremos”, “Todos sabemos que tienes una de las mejores voces de salsa, no necesitas opacar al concursante”, “Daniela, te pido que tengas un poquito de respeto a los concursantes”, fueron los mensajes que escribieron en redes sociales.

La voz Perú: piden a Daniela Darcourt que no cante porque interrumpe a concursantes. Foto: captura Facebook

Daniela Darcourt audicionó para La voz Perú

Daniela Darcourt cantó “Señor mentira” al simular una audición en La voz Perú. Sin embargo, la salsera quedó sorprendida al ver que los entrenadores Mike Bahía, Eva Ayllón y Guillermo Dávila se fueron del set y la dejaron sola.

