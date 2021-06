La voz Perú: participante sorprende a Eva Ayllón y Guillermo Dávila al cantar “All of me”

¡Tiene el talento en las venas! No cabe duda de que La voz Perú está descubriendo grandes voces que competirán para ganarse un nombre en el ambiente musical. Así es el caso de Ciané Siverio, quien viene de una familia de artistas, su madre es actriz de telenovelas, y por ello asegura que el arte es innato en ella.

De ese modo, la joven llegó a la audición del programa para conquistar a los entrenadores con su presentación, en la cual interpretó el tema “All of me”. Su impecable actuación logró impresionar a Eva Ayllón y Guillermo Dávila, quienes se comprometieron a acompañarla en su crecimiento musical.

“Mi niña, de verdad te felicito. Te doy la bienvenida (...) Eres una reina en el escenario, suenas muy bien, tienes una voz espectacular y te invito a que continúes por aquí (en su equipo). Yo voy a compartir contigo ese éxito”, expresó el cantante venezolano.

“Me ha encantado tu vibrato. Yo no tengo una voz como la tuya (en su equipo), ni tengo el ritmo que tienes en este momento. Me falta, lo necesito definitivamente (su voz). Me gustaría que estuvieras en mi equipo para colaborar en tu crecimiento y verte brillar ”, mencionó la cantante criolla.

“Quiero verte brillar. Quiero que ganes, aunque no ganes el premio, que ganes en la vida, que ganes muchos aplausos y que la luz siempre te acompañe”, agregó.

Finalmente, Ciané se mostró feliz por haber conseguido que dos entrenadores giren su silla durante su presentación y no dudó en elegir integrar el equipo de Eva Ayllón.

