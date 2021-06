Guty Carrera tras contagio de COVID-19: “Me harán exámenes para evaluar daño pulmonar”

Desde que anunció su contagio del coronavirus, Guty Carrera constantemente actualiza su estado de salud, a través de sus redes sociales. Esta vez, el modelo comentó que se someterá a ciertos exámenes para evaluar qué tan afectados están sus pulmones debido a la enfermedad.

El chico reality mencionó que se realizará unas radiografías pulmonares para poder tomar un tratamiento adecuado y lograr recuperarse por completo.

“ El día de mañana me harían exámenes placa pulmonar, radiografía de tórax) para evaluar el daño por covid y así fijar la terapia de rehabilitación que tendré que llevar. Con esta evaluación tendré un estimado del tiempo de recuperación que tendré para poder volver a prepararme y recuperar condición física. La salud es lo primero tome el tiempo que tome”, escribió en una historia de su cuenta de Instagram.

Publicación de Guty Carrera Foto: Instagram

Como se recuerda, muchos usuarios culparon a Guty Carrera por la ola de contagios que se registró en el programa Guerreros 2021, ante estas críticas, el modelo se pronunció en sus redes y descartó tener algún tipo de responsabilidad al respecto.

“Sí, tengo que comentar que yo no fui de los primeros en manifestar síntomas, pero sí fui el primero en decirlo y eso no me convierte en el responsable de todo lo que está ocurriendo. Lamento que no se haya dicho quiénes somos los contagiados para que así todos tengan una información clara y no hayan más especulaciones”, escribió en sus redes sociales.

“No me corresponde decir quiénes están contagiados. Eso sí, que quede claro que respeto la postura de cada uno al querer decirlo o no. Es momento de recuperarse, el COVID-19 no es un juego. Lamento que tantos estemos contagiados y todos al mismo tiempo con pruebas positivas”, finalizó.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.