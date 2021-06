Gigi Mitre defiende reacción de Jaime Chincha ante sismo: “Trató de mantener la calma”

Jaime Chincha llamó la atención de todos tras abandonar el set de televisión durante el sismo que se vivió la noche del 22 de junio. Debido a esta reacción, Gigi Mitre aseguró que muchos experimentaron momentos de pánico durante el temblor y mencionó que el conductor de RPP Noticias no fue la excepción.

“Ay, yo creo que mientras Jaime Chincha hablaba, ya estaba en el parqueo, pobre, se asustó horrible”, manifestó en su programa Amor y fuego.

Asimismo, Mitre explicó que sentir un sismo en un set de televisión es muy fuerte: “Como les digo, la gente se asustó horrible, pero en los sets de televisión, es tres veces peor la sensación”.

Sin embargo, Gigi destacó que Jaime Chincha, pese al nerviosismo que estaba sintiendo en ese momento, trató de mantenerse tranquilo.

“ Él trató de mantener la calma, pero hay que mantener la mascarilla a la mano . Dios no quiera, nos pasa algo más fuerte y no podamos regresar a nuestras casas. Estamos desgracia tras desgracia. Este sacudón fue la cereza, lo que nos faltaba”, finalizó Gigi Mitre.

De ese modo, Sol Carreño también defendió la reacción que tuvo Jaime durante el temblor y sostuvo que, al igual que muchos, él trato de ponerse a buen recaudo.

“No salió disparado. Eso no se aprecia en el video y no es lo que vimos los que estábamos viendo el programa. Se puso a buen recaudo y no paró de pedir calma. Hizo lo correcto y mantuvo la calma él mismo”, precisó en su cuenta de Twitter

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.