Federico Salazar y Verónica Linares se dieron tierno abrazo al reencontrarse en TV

¡Juntos nuevamente! Verónica Linares y Federico Salazar protagonizaron un tierno momento frente a cámaras luego de reencontrarse en el set de Primera Edición. El periodista se había alejado de la televisión para recuperarse del coronavirus.

Su compañera de conducción lo recibió con una gran sonrisa y una evidente alegría luego de estar separados por más de dos semanas. “Bueno, ya lo escucharon. Ya está aquí. ¡Federico, qué emoción”, dijo.

El comunicador no dudó en dirigir un mensaje a su audiencia y agradeció la preocupación: “Muchas gracias a todas las personas que estuvieron pendientes de mi estado de salud. Bueno, ya estoy listo para reiniciar las labores”.

Sin embargo, el momento más emotivo llegó al finalizar el programa periodístico. Federico Salazar y Verónica Linares decidieron evadir por un momento los protocolos de prevención ante la COVID-19 y se acercaron para darse un tierno abrazo, no sin antes colocarse sus mascarillas.

La escena fue registrada por las cámaras del programa, el cual aún no había salido del aire. “Federico, ¿me puedo acercar o no me puedo acercar?”, dijo la conductora antes de correr al encuentro de su compañero.

“Lo máximo, qué emoción”, fue la reacción del esposo de Katia Condos al recibir el gesto de cariño.

Fue el pasado 21 de mayo que Federico Salazar confirmó que dio positivo por coronavirus a través de un comunicado que difundió América Televisión.

Días después tuvo que ser internado en una clínica local al presentar fuertes síntomas. Sin embargo, fue dado de alta el 8 de junio y pudo reencontrarse con su familia.

