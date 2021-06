EEG: Gian Piero Díaz elogia a Gianluca Lapadula por su desempeño en el partido

Este miércoles 23 de junio, Esto es guerra inició el programa con diversos halagos hacia los futbolistas de la selección peruana, tras empatar contra Ecuador. El conductor Gian Piero Díaz expresó su admiración hacia Gianluca Lapadula.

El presentador del reality de competencia se mostró emocionado por el desempeño que tuvo la Blanquirroja en el reciente partido y no dudó de halagar al jugador, quien fue responsable del primer gol.

“Impresionante la definición de Gianluca Lapadula y que hoy abrazó hasta el poste”, expresó emocionado Gian Piero al inicio del programa.

“Como de costumbre, Lapadula sabe qué hacer con la pelota... Él se ha ganado el cariño del Perú en tan solo seis meses, es impresionante”, añadió el también actor.

Por otro lado, la conductora Johana San Miguel se mostró emocionada con el desempeño de la selección. Ella narró los goles que hicieron André Carrillo y Gianluca Lapadula en el segundo tiempo.

Rodrigo González revela que Gian Piero Díaz es fan de Amor y fuego

El conductor de Amor y fuego reveló que Gian Piero Díaz es fan de su programa y que incluso le escribe para enterarse de las últimas novedades de farándula.

“¿Gian Piero porque la interrumpiste a Johanna?, estoy segura de que iba a decir que lo vio aquí. Gian Piero no te engañes, yo sé que ves Amor y fuego. Además, me escribe y me dice ‘los veo a ti y a Gigi’”, dijo Rodrigo en su programa.

