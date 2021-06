Deysi Araujo responde a Cueva con carta notarial y le advierte que tomará acciones legales

Christian Cueva y Deysi Araujo continúan dando de qué hablar luego de que la exbailarina asegurara que el futbolista la invitó a Brasil para disfrutar de unas vacaciones.

El seleccionado peruano le envió a Deysi Araujo una carta pública en la que él le advierte que se rectifique de sus declaraciones y muestre pruebas de la supuesta invitación. La misiva fue publicada en su cuenta oficial de Instagram.

“En caso contrario, le otorgo un plazo de 24 horas para que responda la presente comunicación y adjunte las pruebas”, se lee en la carta del popular ‘Aladino’.

Sin embargo, la exvedette lejos de amilanarse le respondió a Christian Cueva con una carta notarial en la que señala que no se rectificará de lo dicho.

“He referido claramente que no fue su persona la que me llamó y por mi parte no le presté atención a esa invitación y menos la tomé en cuenta. Por mi parte no he declarado nada en contra tuya, ni tengo de qué rectificarme”, se lee en el documento.

Además, le exige que no le envíe “misivas intimidantes” porque sino será ella quien tome “las acciones legales pertinentes para hacer valer sus derechos”.

¿Qué dijo Deysi Araujo sobre la supuesta invitación de Christian Cueva?

La exbailarina Deysi Araujo brindó una entrevista a un medio local sobre los supuestos vínculos de Christian Cueva con figuras del espectáculo nacional. En un momento, afirmó que el mánager del futbolista se comunicó con ella para concretar un encuentro en Brasil.

“Cueva también vino para llevarme a Brasil. Se contactó conmigo mediante su manager, me dijo que me daban todo pagado para ir a Brasil y me dio miedo”, fue la declaración de la exvedette.

Christian Cueva: “Al único que tengo que pedir perdón es a Dios y a mi familia”

Al ser consultado sobre si a los futbolistas se le debe juzgar solo por lo que hacen el campo o si los temas personales también importan, Cueva fue tajante al mencionar que la vida privada de los jugadores solo forman parte del ámbito personal del deportista.

“La vida personal es personal. Definitivamente es muy difícil que la gente o una parte de la prensa no comente algo. Al final, yo lo único que tengo que hacer es jugar al fútbol y si tengo que corregir algo en mi vida lo hablaré internamente conmigo mismo y mi familia. La idea es siempre mejorar. Yo al único que le tengo que pedir perdón es a Dios y a mi familia”, indicó.

