Cynthia Klitbo vive fuerte temblor en Perú: “Casi me muero”

La famosa actriz Cynthia Klitbo, quien se encuentra en Perú grabando la telenovela Junta de vecinos, vivió el fuerte sismo que remeció el país el martes 22 de junio.

A través de sus redes sociales, se mostró nerviosa y sostuvo que se llevó tremendo susto con el temblor de magnitud 6.0 en la escala de Richter. Asimismo, la actriz mexicana, también mencionó que su mascota se puso a llorar.

Al inicio del video menciona: “O sea, yo vengo huyendo de los terremotos en México y casi se me cae el edificio encima ahorita. No saben lo que se siente, casi me muero. O sea, el terremoto que acabamos de vivir. Mi perro está llorando. Cómo, o sea no se vale, no se vale”.

Finalmente, no solo el movimiento telúrico la espantó, sino también un anunció de tsunami que vio. “Y luego me encuentro con un letrero que dice tsunamis, o sea si no me ahogo, me aplastan. Qué acabo de pasar”, expresó en su cuenta de TikTok.

Cynthia Klitbo le dedica emotivo mensaje Itatí Cantoral en Boca de todos

La actriz Cynthia Klitbo sorprendió a su amiga Itatí Cantoral, quien visitó el país para grabar un spot para la emisora Radiomar. Asimismo, en el programa en Boca de todos, Klitbo le envió un emotivo mensaje y mencionó que mantienen una amistad desde los 15 años.

“Conozco a toda su familia y la vi casarse. Enhorabuena que hayas podido venir y sentir un poco del calor de este país maravilloso que se llama Perú. Espero que pronto vengas aquí a hacer una serie o telenovela. Te amo, amiga”, expresó Cynthia.

