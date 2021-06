Andrés Wiese tras fuerte sismo en Lima: “Ha sido un buen susto”

El reconocido actor peruano Andrés Wiese se mostró asustado tras el sismo de magnitud 6.0, el cual ocurrió durante la noche del último martes.

A través de sus historias en Instagram, Andrés se vio muy asustado y decidió contar su experiencia a sus seguidores. En ese momento, el actor estuvo acompañado de su mascota y lo acarició para tranquilizarlo.

“Ha sido súper fuerte, ha sido un buen susto. Se han caído cosas, hay que limpiar vidrios. Ha sido corto, pero fuerte. Ya pasó, la gente se ha asustado también, uf”, mencionó en el video.

Asimismo, esta mañana advirtió a sus seguidores no transitar por la Costa Verde, ya que esta se encontraba cerrada para evitar accidentes por los desprendimientos de rocas. También, pidió tener siempre a la mano una mochila de emergencia por precaución ante una posible repetición.

“Para la gente que usa la Costa Verde, está cerrado porsiacaso, para que no vayan hasta allá. Me parece que se han caído muchas piedras y tienen que limpiar. Importante: mochila de emergencia. Yo no la tenía, la tengo lista. Se vienen réplicas, hace rato hubo una réplica, hay que tratar de estar tranquilos”, finalizó el actor.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.