Andrea San Martín utilizó las redes sociales para narrar su experiencia con el último sismo registrado en Lima el último martes. La empresaria se mostró preocupada por la inesperada reacción que tuvo una de sus mascotas.

La pareja de Sebastián Lizarzaburu aseguró que nunca había atravesado por una situación similar con su gata y perro e indicó que tuvieron comportamientos que la dejaron sorprendida

“No sabía cómo se ponían los gatitos. Mi reina se orinó de miedo y se quería aventar por cualquier lado. Ahorita sigue dentro de un cajón del closet (felizmente logramos encerrarla en nuestro cuarto con nosotros) y estamos esperando que se sienta mejor y salga”, escribió en su cuenta oficial de Instagram.

Del mismo modo contó que sus dos menores hijas no se vieron afectadas por el movimiento telúrico, el cual no pudo despertarlas de su sueño. “Maia y Lara no se levantaron para nada”.

Líneas después, Andrea San Martín expuso que ya había acordado con Sebastián Lizarzaburu cómo abordar una posible réplica: “Ya estamos distribuidos para saber cómo actuar, pero estoy preocupada por Kiki”.

Andrea San Martín contó la reacción de su mascota ante el sismo: “Se asustó bastante”

Durante la mañana de este 23 de junio, la también figura de televisión dio una actualización a sus seguidores sobre el estado del felino. Según indicó, ya se encontraba más tranquila pero aún no se animaba a dejar la habitación.

“Está un poquito mejor, solo que un poquito solitaria. Ya no está encerrada, pero por ratos trata de esconderse. (...) Pobrecita, se asustó bastante”, dijo Andrea San Martín.

Finalmente, dio recomendaciones a los dueños de animales y les pidió tener a la mano comida, identificación y elementos necesarios para su cuidado.

