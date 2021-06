Alvina Ruiz revela cómo mantuvo la calma en vivo durante fuerte temblor en Lima

La periodista Alvina Ruiz sorprendió por mantener la serenidad en pleno programa en vivo durante el fuerte sismo que ocurrió en Lima, el martes 22 de junio.

La conductora de Canal N no abandonó su programa y pidió calma a los televidentes mientras el set se sacudía por el movimiento telúrico. En cuestión de minutos, el video del momento se convirtió en viral a través de las redes sociales.

Horas después del incidente, Alvina Ruiz se presentó en La banda del Chino donde contó cómo fue que pudo controlar el miedo para continuar al aire.

“La verdad es que sí ha sido un tremendo susto. Es verdad a la hora de la hora se te olvida todo, pero lo que yo siempre he tratado de interiorizar (...) el hecho de que si me accidento es por salir corriendo, no por el movimiento propiamente... Los tachos de luz se movían por todos lados”, expresó la periodista.

Reveló que lo primero que pensó fue en su hija, quien la estaba viendo por televisión desde su casa. “Hoy justo mi niña que tiene 10 años, me dice ‘no te vayas’, yo le dije ‘termino y me vengo rápido, prende la tele y me vas a ver’. Yo me quedé con eso, cuando empezó el temblor imaginaba que ella me estaba mirando a mí, entonces, yo tenia que hablarle a ella”, sostuvo.

Aldo Miyashiro y los integrantes del programa nocturno destacaron la actitud de Alvina Ruiz ante un sismo que ha conmocionado el país.

El movimiento telúrico fue de magnitud 6.0 y se registró a las 9.54 p. m., a 33 kilómetros al suroste de Mala, en Lima, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) vía Twitter.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.