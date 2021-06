Luciana Fuster se vacunó contra el coronavirus en EE. UU: “Queda una vacuna libre en Perú”

Luciana Fuster detalló a través de su cuenta de Instagram que recibió la dosis contra la COVID-19 en Estados Unidos. La joven modelo manifestó su emoción con un extenso mensaje y una foto dónde mostró su tarjeta de vacunación.

La integrante de Esto es guerra señaló que, tras recibir la inyección, queda una libre en Perú. Como se sabe, varios famosos viajaron a tierras norteamericanas para ser vacunados.

“ Hace unos días en USA pude vacunarme al fin, así que ahora queda una vacuna más libre aquí en Perú y deseo de todo corazón que pasen los días rápido para que todos puedan estar protegidos ”, escribió.

Asimismo, Luciana Fuster aconsejó a sus seguidores que, si van a vacunarse en Estados Unidos, no se olviden de notificarlo el Gobierno peruano para que los saquen del padrón.

“Nota: a todos los que tienen la oportunidad de vacunarse en el extranjero, no se olviden de llenar el formulario para que ya no nos tomen en cuenta y nuestras vacunas queden para los demás”, agregó.

Luciana Fuster se vacunó contra el coronavirus en Estados Unidos. Foto: Luciana Fuster/Instagram

Como se recuerda, a mediados de noviembre, Luciana Fuster comentó que se contagió de coronavirus. Aunque la integrante de Esto es guerra tuvo malestares leves, prefirió vacunarse.

“Quería decirles algo que nunca les conté porque no quería preocuparlos. Yo ya tuve el virus hace un tiempito. No la pasé mal, solo perdí olfato y gusto al cien por ciento que me demoró como dos meses recuperarlo”, dijo aquella vez en un video publicado en sus redes sociales.

