Luciana Fuster responde a críticas tras vacunarse en EE. UU. : “Quiero estar protegida”

Luciana Fuster comunicó recientemente que se vacunó contra el coronavirus en Estados Unidos. La integrante de Esto es guerra se mostró emocionada por haber recibido la dosis y compartió su alegría con los usuarios de Instagram.

La chica reality pidió a las personas que ya tuvieron la oportunidad de inocularse en el extranjero que se registren en el nuevo padrón del MINSA y así sus vacunas puedan ser destinadas a otros.

“Hace unos días, en USA, pude vacunarme al fin, así que ahora queda una vacuna más libre aquí en Perú y deseo de todo corazón que pasen los días rápido para que todos puedan estar protegidos”, escribió en la plataforma.

Luego de anunciar la noticia, Luciana Fuster fue víctima de algunos comentarios negativos, sin embargo, no se quedó callada ante las críticas y se defendió explicando los motivos que la llevaron a viajar a Miami para poder protegerse ante la COVID-19.

“Dejen las complicaciones por un momento de lado, que si me vacuné o no me vacuné. Me vacuné porque si puedo hacerlo, lo voy a hacer. Porque quiero estar protegida y porque si tengo la posibilidad de que en mi país quede una vacuna más libre y que la pueda usar otra persona, lo voy a hacer”, expuso en Instagram.

Del mismo modo contó el proceso que atravesó para poder inocularse y los efectos secundarios que experimentó luego.

“Cuando te vacunan se siente como incomodidad, no es dolor, es incomodidad que hasta ahora siento (...) Me dio fiebre pero no como las que me dan siempre. Estaba hirviendo, pero no me sentía mal”, precisó Luciana Fuster.

