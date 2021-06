Juanes estará en la reedición del Black album de Metallica

El cantante colombiano Juanes en varios oportunidades se mostró fan del grupo Metallica, y esta vez cumplirá su sueño al participar en el Black album con una nueva versión de “Enter sandman”. No solo ello, pues las ventas se destinarán a más de 50 organizaciones, incluida Fundación Mi Sangre del cantante colombiano.

“Honrado de hacer parte de la celebración de los 30 años del Black álbum. Recuerdo esos días en Medellín escuchándolo una y otra vez sin parar. Esto es un sueño hecho realidad. Gracias, Metallica, por invitarme y hacerme, una vez más, parte de la familia”, escribió Juanes en su cuenta de Instagram.

Los artistas internacionales que también colaborarán serán Mon Laferte, J Balvin, Miley Cyrus, Elton John, entre otros. Asimismo, cada uno de los famosos mencionados eligieron las organizaciones benéficas que quisieron ayudar.

Entre las ONG está All Within My Hands, la cual se fundó en el año 2017 para apoyar la educación de la mano de obra, la lucha contra el hambre y otros servicios locales críticos.

Black album fue publicado en 1991 y fue el disco más vendido de la historia de Metallica con más de 22 millones de copias en todo el mundo. Debido al rotundo éxito que tuvo en su época, el grupo espera que esta vez sea así.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.