Itatí Cantoral llegó hace unos días a nuestro país para cumplir algunos asuntos profesionales, visitar diversos programas de televisión y brindar entrevistas con la prensa.

Durante su estadía, la actriz de 46 años se emocionó con un homenaje que le hicieron en En boca de todos “Quiero agradecerles por todo lo que pasaron, verdaderamente hermoso... casi me hacen llorar”, comentó el último lunes 21 de junio.

Itatí Cantoral también aprovechó su arribo a Perú para visitar Cusco con sus tres hijos. La intérprete mexicana compartió algunas fotos y videos de su pasó por la tierra inca.

Tras esto, la actriz fue consultada por su famoso personaje de Soraya Montenegro en la telenovela María la del barrio, la cual fue estrenada 1995. Han pasado 26 años desde que Cantoral se hizo conocida gracias a dicho papel de villana y ella lo sigue recordando con cariño porque le abrió muchas puertas.

“Soraya Montenegro me ha traído cosas muy hermosas, grandes sorpresas, me sigue trayendo bendiciones. Agradezco mucho a la gente que siguió a Soraya y se ríe con mi trabajo. Si no hubiera sido por eso (personaje), no estaría aquí en Perú. Me ha dado muchísimas satisfacciones y me lo sigue dando”, dijo la mexicana a Trome.

Además, Itatí Cantoral reveló sus deseos de trabajar en Perú. “Me encantaría. Perú es hermoso. He conocido un poco más y estoy enamorada del país”, señaló.

Sobre Susy Díaz, con quien ha grabado divertidos TikToks, la artista destacó las cualidades de la exbailarina. “Es una mujer muy inteligente, amiga de la mujer y sensible. Siempre está alegre, divertida, guapísima y con mucha energía”, dijo.

