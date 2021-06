Fabricio Robles, el cantautor que dejó el Perú para triunfar en Argentina

Fabricio Robles es un joven cantante, compositor y productor peruano que hace cinco años decidió dejar el Perú para enrumbar a Argentina e internacionalizar su carrera musical.

En una entrevista con La República, el intérprete habló acerca del lanzamiento de su tema “Pacífico”, el cual forma parte de su nuevo álbum: Puentes. Además, contó cómo vivió la experiencia de buscar su propio camino lejos de la tierra que lo vio nacer.

Acabas de estrenar el tema “Pacífico” junto a Naiah Trigoso, ¿qué simboliza esta canción?

La canción habla de mi relación con Lima y Buenos Aires (donde vivo hace 5 años), de mis amigos y familiares y del Océano Pacífico porque me queda al otro lado del continente; un poco sobre estas dos ideas de casa que tengo. La colaboración es con Naiah Trigoso, que es argentina, pero que tiene mucha familia en Perú de parte de su padre. Entonces hay una conexión muy linda hay entre ambos.

Vives fuera del Perú desde el 2016, ¿te fuiste a Argentina exclusivamente para desarrollar tu carrera como cantante?

Sí, vine para estudiar música y también por esas ganas que todos tenemos de jóvenes, de querer conocer fuera del país y vivir una experiencia de independencia. Siempre estuve apoyado por mi familia, con mi hermano y mis padres visitándome, enfocado en hacer una carrera tanto de compositor como de intérprete y ahora en la producción.

¿Qué ha sido lo más difícil de buscar tu camino lejos del país?

El hecho de mantenerme como una persona nueva en el ambiente siempre se me dificultó mucho porque soy muy tímido. El hacer contactos de la forma en que se hacen contactos en el mundo musical, más aún en otro país siempre es un reto; pero asistiendo a la universidad, clubes de música, conciertos y eventos de otras expresiones artísticas como la fotografía y el teatro, se me comenzó a hacer una red bastante linda de contención.

Y ahora, ¿cómo has continuado tu carrera durante la etapa de pandemia?

Tuve la suerte de no tener ningún problema económico, ya que me me dediqué a terminar la universidad y a dar clases, pero siempre con el apoyo de mis padres. (La pandemia) me llevó a un momento de aislamiento ‘heavy’ por varios meses, pero ahí volvió a entrar este grupo de personas de Perú y Buenos Aires que me ayudó a sobrellevarlo y volverlo un momento productivo. Justamente por la pandemia es que el disco terminé mezclándolo yo y terminó grabándose como se grabó.

¿Con qué artistas nacionales o internacionales te gustaría colaborar?

Tengo muchas ganas de seguir viendo el crecimiento de artistas nacionales, pienso mucho en Somontano, la Negra Valencia, Santa García o Fernanda Perochena que son amigos cercanos. En artistas internacionales estoy bastante fascinado con la música mexicana, me gusta cualquier cosa que pueda provenir de ahí... Un sueño que yo tengo sería participar en algo con Natalia Lafourcade, de México o con Manuel García, de Chile; son dos músicos latinoamericanos que los tengo en mi top de artistas increíbles.

