Avril Lavigne causó furor entre sus seguidores en todo al mundo al reaparecer en sus vidas. Esta vez, la reconocida cantante canadiense debutó en TikTok con su famosa canción “Sk8r Boi”.

El último lunes 21 de junio, la artista de 36 años se unió a la fiebre de dicha red social, la cual es dominada, en su mayoría, por los jóvenes, pero que diversos artistas han encontrado una herramienta para interactuar con sus fans y promocionar sus proyectos.

Avril Lavigne no tuvo mejor idea que lanzar su primer video en TikTok en colaboración del estadounidense Tony Hawk, considerado uno de los mejores patinadores del mundo. Muchos de los usuarios se sorprendieron no solo por la reaparición de su artista favorita, sino también por la habilidad del deportista a sus 53 años.

En el clip de 30 segundos se puede ver a la canadiense en cuclillas mientras canta su conocido tema para luego dar pase a Hawk, quien se lució con su patineta.

El video de Avril Lavigne en TikTok tiene menos de un día de publicado y ya cuenta con 13 000 000 de reproducciones y más de 76.000 comentarios de sus fans.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la cantante invitó a sus seguidores a ver su clip. “Acabo de publicar mi primer TikTok con el legendario Tony Hawk ¡Échale un vistazo!”, escribió.

Avril Lavigne reaparece y debuta en TikTok con su canción “Sk8r Boi” y de la mano de Tony Hawk. Foto: Avril Lavigne/Instagram

Los usuarios no tardaron en manifestarse con los mejores comentarios. “Cuando el chico patinador conoce a la chica patinadora”, “Esto no me lo esperaba”, “Es maravilloso verlos juntos”, “Se ven muy hermosos”, fueron algunos de los mensajes que le escribieron a Avril Lavigne.

