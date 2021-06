Artistas y famosos reaccionan a fuerte sismo registrado en Lima y llaman a la calma

Luego del fuerte sismo en Lima, el cual tuvo como epicentro la localidad de Mala, muchos personajes de televisión y artistas utilizaron las redes sociales para compartir información oficial sobre la eventualidad y para expresar su preocupación.

Diversas figuras de televisión y famosos intentaron comunicarse con sus seguidores y comentaron cómo atravesaron los extensos segundos junto con sus respectivas familias. Además recomendaron a los usuarios estar preparados ante posibles réplicas.

Julián Zucchi y Yiddá Eslava

La famosa pareja registró su reacción ante el fuerte sismo originado en Mala, Cañete, gracias a una cámara de seguridad que tienen instalada en su vivienda. En las imágenes se puede escuchar a Yiddá Eslava pidiendo calma al actor argentino, quien se encontraba cargando a uno de sus hijos.

Magaly Medina

La conductora de televisión se encontraba en vivo cuando sucedió el fenómeno; sin embargo, mantuvo la serenidad en todo momento e incluso hizo un llamada a la tranquilidad a su equipo de producción y a sus televidentes.

“Hay que seguir, todos tranquilos en casa. Sí es fuerte, pero no se va a caer nada, va a pasar”, expresó Magaly Medina durante la transmisión de su programa.

Cecilia Brozovich

La figura de televisión recomendó a sus seguidores de Twitter tener listos sus implementos ante posibles réplicas: “Mis gatitos salieron disparados. No quiero ni imaginar ese terremoto del que se ha venido hablando. Mochila de emergencia y mascarilla a la mano. No queda otra”, escribió.

Germán Loero

El actor Germán Loero expresó su sorpresa ante la intensidad del sismo que también se sintió en la ciudad de Lima. Minutos después compartió información oficial del Centro Sismológico Nacional sobre la eventualidad.

Edith Tapia

La madre de Guty Carrera y actriz nacional se solidarizó con la población local de Cañete, luego de que se confirmara el epicentro del movimiento telúrico en dicha localidad.

“Espero todos se encuentren bien y no haya daños físicos sobre todo en el epicentro Mala. A mantener la calma y tomar precauciones”, expuso en Twitter.

Janet Barboza

La conductora de América hoy replicó la información sobre el fenómeno y expresó: “Ojalá todos estén bien”.

Adriana Quevedo

La figura de Panamericana reveló que durante el temblor sintió miedo por la seguridad de su hijo, a quien tuvo que resguardar durante la eventualidad: “Nunca he tenido miedo a los temblores, nunca. Me he mantenido siempre tranquila y sé qué hacer. Pero me he dado cuenta que teniendo a ‘Santi’ en mis brazos me asusta el solo pensar que le pueda pasar algo”.

Jazmín Pinedo

La ex chica reality compartió un breve video en su cuenta oficial de Instagram y comentó que bajó al lobby de su edificio junto con su pequeña hija. “Espero que estén bien”, agregó Jazmín Pinedo en la plataforma.

Andrés Wiese

El actor Andrés Wiese se mostró junto a su mascota y expresó el gran susto que sintió debido a la intensidad del sismo. “Sí ha sido superfuerte, se han caído cosas. Hay que limpiar vidrios, ha sido corto pero fuerte”, dijo mientras tranquilizaba a su can.

Natalie Vértiz

La modelo y conductora de Estás en todas se mostró preocupada por el bienestar de sus millones de seguidores en Instagram: “Qué susto. ¿Están bien?”, interrogó en dicha red social.

