Andrea Llosa revela que iba a casarse por religioso antes de anunciar separación

Andrea Llosa anunció el fin de su relación con Luis Ávalos, el último lunes 21 durante la emisión de su programa en ATV. La conductora dio a conocer que se separa de su esposo tras más de 15 años y dos hijos en común.

En su mensaje, reveló que tenían planeado contraer matrimonio religioso con el empresario en el mes de julio. Como se recuerda, ambos se casaron por la vía civil durante el 2020.

“Ya me casé (por civil), pero quería hacerlo por la iglesia. Mi esposo me pidió un poco tarde, después de 16 años. Entonces, mi sueño era casarme en Italia, en Florencia, y ahora no puedo viajar ni a Chancay”, dijo la conductora de TV.

“La idea era que el año pasado veríamos lugares en Florencia, en La Toscana. Y este año nos casábamos en julio, pero como ves, no me voy a casar ”, agregó Andrea al finalizar su espacio en ATV.

En otro momento de su anuncio, habló de su carácter y otros detalles de su personalidad y la del empresario.

“Tengo un carácter más complicado, soy una pesada y más intensa. Él es más tranquilo, nos gusta lo mismo, nunca se opone a nada, no es una persona controladora, todo lo contrario”, comentó Llosa.

“Es más, le dicen ‘mártir’ (por aguantarme), te lo juro”, añadió la conductora de televisión, quien reiteró que su separación se debe a una decisión mutua.

