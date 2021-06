Ricardo Morán sobre Guillermo Dávila en La voz Perú: “Latina pone a los jurados”

Ricardo Morán se deslindó de responsabilidades por la contratación de Guillermo Dávila como jurado de La voz Perú. El productor de televisión respondió a los usuarios que creen que estuvo involucrado en la selección del elenco para el popular programa de canto.

El también actor decidió referirse al suceso a través de sus redes sociales, donde recibió las interrogantes de decenas de usuarios.

“¿Qué van a hacer con el caso de Guillermo Dávila? No reconocer a un hijo es grave”, fue la pregunta de un internauta refiriéndose al caso de Vasco Madueño.

Según comentó Ricardo Morán en Instagram, no ha tenido la oportunidad de conocer al cantante venezolano y mucho menos ha tenido injerencia con su vínculo con La voz Perú.

“Pregúntaselo a él. Yo no lo conozco, yo nunca he hablado con él. Yo no estoy trabajando, estoy tomando licencia en mi empresa. No trabajo en Latina, no trabajo en Rayo en la botella”, precisó.

Segundos después aclaró que la elección y selección de los integrantes del programa recae en la casa televisora que alberga el concurso, mas no en la productora.

“Yo soy, La voz, Yo soy kids son programas que produce Rayo en la botella, la productora en la que soy socio y de la que estoy de licencia porque no he pisado la oficina desde diciembre, para Latina, que es el canal que comisiona estas producciones y pone a los talentos y jurados ”, agregó.

El último domingo 20 de junio, Ricardo Morán pasó el Día del Padre junto a sus mellizos Catalina y Emiliano. El exjurado mostró orgulloso los obsequios que prepararon los pequeños con sus propias manos.

Ricardo Morán muestra el tierno regalo que prepararon sus mellizos por el Día del Padre. Foto: captura Instagram

