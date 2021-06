Ricardo Morán revela que estuvo a punto de ser hospitalizado por COVID-19

El productor de televisión Ricardo Morán recordó la difícil etapa que atravesó cuando dio positivo a la COVID-19, en 2020. A través de Instagram, reveló que estuvo a punto de ser hospitalizado debido a la enfermedad.

Todo surgió en una dinámica de preguntas que le hicieron los cibernautas al exjurado de Yo soy. Uno de los usuarios le escribió: “¿Tuviste COVID?”.

En seguida, el productor respondió que durante ese tiempo su estado de salud presentó complicaciones que casi lo llevan a ser internado en un hospital.

“Sí, y hablé de eso en televisión, en el podcast, en entrevistas, lo que contado a todo el país. Fue en agosto del año pasado, yo estuve muy mal. Llegué a bajar a 90 de oxigenación, estuve a un paso de la hospitalización, pero ya estoy súper bien”, expresó Ricardo Morán en la red social.

A mediados de 2020, el extrabajador de Latina cumplió con la cuarentena y se alejó de sus pequeños hijos, Emiliano y Catalina. Luego, anunció que había superado el virus y pudo reunirse con su familia. Además, comentó que los bebés también se contagiaron de COVID-19.

“Yo la he pasado mal, he estado enfermo, la he pasado mal y quisiera contar mi experiencia, porque quiero que la gente entienda que no se debe reunir, tienen que usar su mascarilla”, declaró en ese entonces.

