Rafael Fernández tuvo un tierno gesto de agradecimiento con los hijos de Karla Tarazona luego de pasar el Día del Padre en familia. El empresario difundió una publicación en la que expuso el gran cariño que le tiene a los pequeños.

A través del mensaje comentó que los niños lo sorprendieron con algunos obsequios y que en horas de la noche compartieron tiempo juntos.

“Me levantaron con regalos y ahora me acompañan antes de dormir. No serán mis hijos, pero no me impide darles amor” , escribió en su cuenta oficial de Instagram.

La conmovedora dedicatoria llegó acompañada de una divertida foto junto a Karla Tarazona y sus dos mayores herederos, en la que se les ve sonriendo a la cámara.

Rafael Fernández también decidió agradecer a la conductora por la pequeña reunión familiar que organizó con motivo del Día del Padre: “Gracias amor por hacerme esta hermosa sorpresa en la cena, llena de regalos y sonrisas. Siempre me haces sentir especial”

Rafael Fernández a hijos de Karla Tarazona: No serán míos, pero no me impide darles amor. Foto: captura Instagram

Días atrás, los esposos protagonizaron una romántica escena durante su visita a En boca de todos. El empresario sorprendió a Karla Tarazona al disfrazarse de oso de peluche y regalarle una gran cantidad de ramos florales.

La figura de televisión no pudo evitar asombrarse al ver a su pareja debajo del traje, debido a que anteriormente le había comentado que tenía un viaje de negocios que realizar durante esa mañana.

“Normalmente ella sabe dónde estoy, pero logré que confabulara mucha gente para que me puedan ayudar”, dijo Rafael Fernández frente a las cámaras del programa.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.