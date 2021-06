Melody dispuesta a ingresar a Reinas del show: “Me encantaría”

Luego de participar en El gran show junto a La Uchulú y Linda Caba, Melody aseguró frente a cámaras que estaría más que feliz de ingresar a otro programa de Gisela Valcárcel si así se lo proponen.

Según comentó la conductora de televisión recientemente, Reinas del show volverá a la pantalla chica este sábado 26 de junio con una nueva edición y un renovado elenco.

Es por esto que la artista española fue consultada sobre la posibilidad de integrar la competencia de baile. Ante la pregunta, dejó abierta la posibilidad de participar junto a otra figuras nacionales.

“Me encantaría, claro que sí. Por supuesto, me encanta el show” , dijo Melody a un reportero de América hoy, quien también le preguntó sobre su estadía en el Perú.

El próximo estreno de Reinas del show ha generado expectativa entre los televidentes, debido a que ya se han expuesto algunos de los nombres que podrían acompañar a Gisela Valcárcel como participantes del reality

Janet Barboza comentó que entre las posibles candidatas se encuentran: Isabel Acevedo, Vania Bludau, Karla Tarazona, Linda Caba, Melody y Amy Gutiérrez.

Karla Tarazona, 'Chabelita' y Vania Bludau estarían en el nuevo programa de Gisela. Foto: captura/América TV

Tan solo días atrás, Melody visitó el set de El reventonazo de la Chola y no pudo evitar conmoverse con un homenaje que presentaron en el programa. Durante la emisión difundieron un tierno video que resumió su carrera artística, la cual empezó cuando tan solo era una niña.

“Esta no es una profesión nada fácil, hay que luchar mucho. A veces las cosas se dan y otras veces no. (...) Gracias, Perú, por este recibimiento. Yo jamás en mi vida hubiese pensado que un país que yo no he visitado nunca me hubiese recibido con este cariño. Los amo”, dijo la intérprete española entre lágrimas.

