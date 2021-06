Luis Miguel: Diego Boneta afrontaría demanda por daños físicos contra actor

Una declaración del actor Martín Bello contra Diego Boneta generó polémica en la prensa mexicana. El intérprete del tío ‘Tito’ en Luis Miguel, la serie, acusó de agresión al protagonista de la ficción.

En entrevista con Los ángeles de la mañana, el artista español reveló que una escena de violencia se salió de control durante el rodaje de la producción de Netflix.

Según detalló, él no fue avisado de que en el guion incluirían golpes. Dichos actos los añadieron minutos antes de la filmación.

“Nadie me avisó nada. Yo no di mi consentimiento para hacer una escena de esas características. Por lo general, eso se pacta porque tiene que haber conexión (entre los actores) para que se trate bien, se marque, se haga de una manera correcta”, detalló el intérprete.

En otro momento, dijo que le pusieron protección contra los golpes, pero se cayeron ante los violentos movimientos de Diego Boneta.

“Todavía estoy con tratamiento. Y estoy luchando porque no me quede un dolor crónico, ni la falta de movimiento en el brazo”, agregó el actor, quien además reveló que su colega lo empujó fuertemente contra la pared y le dejó una lesión en el cuello

De acuerdo a su testimonio, Netflix se hizo cargo de algunos tratamientos en México. No obstante, al regresar a España no recibió compensación económica.

El actor indicó que emprenderá un proceso legal ante los daños provocados. “(Busco) que se haga justicia y que no le vuela a pasar esto a ningún actor. Esto no puede ocurrir. Un actor, por más fama y más seguidores que tenga, no puede hacer lo que quiera, no se vale”, expuso.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.