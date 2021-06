La Uchulú sobre El artista del año: “No gané el primer puesto, pero gané mucha experiencia”

Luego de nueve semanas de competencia en El artista del año, Esaú Reátegui obtuvo el tercer lugar en la gala final del reality de talentos, donde su popular personaje de La Uchulú se ganó el cariño de los televidentes y usuarios de las redes sociales.

El joven pucallpino emitió una reflexión que resume el reto que significó para su carrera artística el mantenerse en la competencia gala tras gala, superando sentencias y momentos de frustración.

“Qué bonita experiencia me llevo hoy en mi vida, lleno de retos y mucho aprendizaje. Estoy muy feliz conmigo mismo, con todo lo que hice, cosas que jamás pensé que podía hacer. Haber superado miedos, como el de cantar en público, como el de hacer piruetas y realizar un show, me voy contento con todos los resultados”, escribió en su perfil de Instagram.

“Quizás no gané el primer puesto, pero gané mucha experiencia y mucha enseñanza que me ayudarán a seguir creciendo como artista, estoy muy feliz y orgulloso por todo lo que he logrado”, continuó.

Además, el artista de 20 años felicitó a Josimar, ganador de la temporada 2021 de El artista del año, y a Pamela Franco, a quien dijo admirar por su fortaleza. “Josimar, eres un grande, algún día cantaré como tú, ya verás. ¡Felicidades! Pamela Franco, mujer con mucho coraje. ¡Felicidades!”, añadió en su mensaje.

La Uchulú expresó su agradecimiento a la producción de El artista del año, a sus compañeros de competencia, maestros y a la conductora Gisela Valcárcel. Foto: La Uchulú / Instagram

La Uchulú no se olvidó de sus demás compañeros del concurso, ni de sus maestros de canto y baile. “‘Chikiplúm’, Laurita Pacheco, Anahí de Cárdenas. Personitas de las cuales he aprendido mucho, dimos un gran show, estoy agradecido con Dios (...) Agradecido con Julie Freundt, mi profesorita, la paciencia que ha tenido para poder ayudarme a mejorar en el canto y por la belleza de persona que es, te quiero”, acotó.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.