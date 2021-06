Josimar tras ser ganador de El artista del año: “¡Por fin puedo cerrar este capítulo!”

Luego de consagrarse como el ganador de El artista del año 2021, el cantante de salsa Josimar celebró su victoria con un emotivo mensaje a través de las redes sociales.

El intérprete de “La Protagonista” reveló que su participación en el concurso de talentos quedó inconclusa en el 2019, motivo por el cual decidió ser parte de esta nueva temporada.

“Ayer terminó una de las etapas más bonitas de mi vida. ¡Hace dos años la dejé incompleta y hoy por fin puedo cerrar este capítulo! Llegar a El artista del año me hizo vencer muchos miedos, me retó frente a un jurado, me exigió siempre más de la cuenta y sobre todo me reunió con mi familia”, expresó el cantante.

“Hoy esta copa solo es el resultado de un equipo que trabajó conmigo durante 7 semanas, desde la orquesta con excelentes músicos, mi maestra que ha sacado una nueva voz en mi y @kervinvaldizan, (que) me retó a bailar de verdad”, agregó el salsero.

Agradeció a la conductora de El artista del año por invitarlo a competir en el programa. “Gracias, Gisela Valcárcel, por la oportunidad de demostrarle al Perú mi talento y a todo el equipo del @elgranshowperu por permitirme volver a sentir la nostalgia de pisar un gran escenario. Gracias a todos por este resultado. La honra y la gloria siempre será para ti mi señor”, finaliza el mensaje de Josimar Fidel Farfán.

Josimar se pronunció tras ser ganador de El artista del año. Foto: captura Instagram

