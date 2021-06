Foo Fighters: así se vivió su concierto tras retorno de eventos masivos de música en Nueva York

La banda de rock Foo Fighters se presentó el último domingo en el Madison Square Garden de Nueva York, en medio del programa de vacunación desarrollado en todo Estados Unidos.

El evento marcó el regreso a los conciertos en recintos cerrados con capacidad total en la Gran Manzana, desde el inicio de la pandemia de coronavirus en marzo de 2020.

"If we can keep our fucking shit together we can do this more often" - Dave Grohl, tonight at @TheGarden @foofighters #longliverocknroll pic.twitter.com/E1vIc57LQw