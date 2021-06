Ethel Pozo encara a ‘Apoteósico’: “Mi mamá te ha perdonado, pero yo no”

El animador Aldo Díaz, más conocido como ‘Apoteósico’, regresó a la televisión durante la gala final de El artista del año, luego de haber sido retirado por haber hablado mal de la conductora Gisela Valcárcel.

Sin embargo, esa no fue su única aparición. Este lunes 21 de junio, se presentó en el programa América hoy, donde tuvo un fuerte encuentro con Ethel Pozo, hija de la presentadora.

Ella lo encaró advirtiéndole que no ha aceptado sus disculpas como su madre lo hizo públicamente en El artista del año . “Yo ni por WhatsApp te he contestado. Mi mamá te ha perdonado, pero yo no. Tienes lo que te mereces. Yo no soy como mi mamá, porque ella, bien buena, te ha perdonado”, expresó Ethel Pozo.

Luego, la conductora Janet Barboza le pidió a ‘Apoteósico’ que explique cómo llegó a un acuerdo con Gisela Valcárcel. Pero el animador evitó dar mayores detalles al respecto. “Yo he conversado en privado con mi jefa, eso ha quedado en privado”, dijo Aldo Díaz.

“He venido a hacer puntos en este programa, me dijeron que me iban a hacer un regalo por el Día del Padre”, agregó a modo de broma el presentador del concurso.

¿Por qué ‘Apoteósico’ fue retirado de El artista del año?

El animador ‘Apoteósico’ fue retirado de El artista del año debido a que el programa Magaly TV, la firme sacó a la luz unos chats en el que este se refiere de forma despectiva de Gisela Valcárcel.

“No me han llamado. Me cambiaron por Orderique. No la voy a llamar ni c***. Es desleal esa hue***. Ni siquiera gracias por todos los años que le ayudé a amasar su fortuna. Le corresponde a ella o al post productor (que me llamen)”, fue el polémico comentario que hizo Aldo Díaz.

