El Shamuco sobre vínculo con La Uchulú: “En la vida real solo somos amigos”

El Shamuco, personaje caracterizado por Samuel González, reapareció en televisión para hablar sobre su popularidad en las redes sociales.

Durante su presencia en Mujeres al mando, este lunes 21 de junio, el tiktoker se pronunció sobre su amistad con La Uchulú, quien quedó en tercer puesto en la final de El artista del año.

En entrevista con las conductoras del espacio matutino, El Shamuco respondió sobre su vínculo con Esaú Reátegui. “ En la vida real solo somos amigos ”, respondió el tiktoker.

Ambos personajes se han ganado el cariño de los peruanos más allá de las plataformas digitales. Los amigos fueron invitados a programas de entretenimiento de América TV para demostrar su talento en la caracterización.

La Uchulú brilló en El artista del año

El último sábado 19 de junio se llevó a cabo la final de El artista del año, donde Josimar Fidel resultó ganador de la competencia.

Muchos televidentes esperaban que La Uchulú se lleve el ansiado trofeo. Sin embargo, quedó en el tercer lugar del certamen. A pesar de ello, se mostró a gusto de haber participado y competido con artista profesionales.

“Qué bonita experiencia me llevo hoy en mi vida, lleno de retos y mucho aprendizaje. Estoy muy feliz conmigo mismo, con todo lo que hice, cosas que jamás pensé que podía hacerlo, haber superado miedos, como el de cantar en público, como el de hacer piruetas y realizar un show”, dijo el tiktoker.

“Me voy contento con todos los resultados. Quizás no gané el primer puesto, pero gané mucha experiencia y mucha enseñanza que me ayudaran a seguir creciendo como artista… Estoy muy feliz y orgulloso por todo lo que he logrado”, agregó.

