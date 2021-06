Dalia Durán decide desalojar a John Kelvin de su casa tras nuevo ‘ampay’

John Kelvin vuelve a causar polémica tras la difusión de un nuevo ‘ampay’ de Magaly TV, la firme. En esta ocasión, su aún esposa, Dalia Durán, decidió desalojarlo de su casa debido a las imágenes difundidas.

La empresaria cubana sacó las pertenencias del cantante de cumbia en unas bolsas negras y le advirtió que no vuelva a pisar su departamento, donde viven ella y sus hijos.

Ella se mostró indignada al tomar la radical decisión. “Lárgate de mi casa, lárgate de mi vida. Tus cosas están fuera, no te quiero volver a ver dentro de mi hogar”, expresó Dalia Durán ante las cámaras de ATV.

Todo indica que este lunes 21 de junio, Dalia Durán explicará en una entrevista exclusiva con Magaly Medina todos los detalles de su versión sobre la relación de convivencia que mantenía con el músico peruano.

“Esposa de John Kelvin, Dalia Durán, se arrebata y bota todas las pertenencias del músico. Además viene al set para desenmascarar al cumbiambero”, se escucha en la voz en off del avance del programa.

Durante las últimas semanas, John Kelvin ha sido captado en varias ocasiones ingresando a un local privado con mujeres. Sobre esas imágenes, Dalia Durán aseguró que no le afectaba, pues su relación con el cantante de cumbia había terminado.

Sin embargo, tras un nuevo ‘ampay’ del intérprete, la cubana reveló que ha decidido sacarlo de su casa, pues según ella, él le prometía que iba a trabajar para recuperar su matrimonio.

“Aquí hace mucho que no lo quiero por fresco, irrespetuoso y mal esposo. Solo vive para perturbar mi tranquilidad. Me dice para recuperar un hogar que él mismo destruyó y casarnos por religioso... En miles de ocasiones le he pedido que se retire de la mejor manera, pero esto no es un hospedaje y mi hogar se tiene que respetar”, escribió la cubana en un comunicado de Instagram.

Por su parte, John Kelvin le pidió disculpas públicas a su esposa y mencionó que ambos se encuentran en planes de divorcio.

