Christian Domínguez confirma boda con Pamela Franco en 2022: “De todas maneras”

Christian Domínguez, quien se encuentra en Estados Unidos realizando shows por el Día del Padre, dio detalles de sus planes de boda con Pamela Franco.

En conversaciones con un medio local, el líder de la Gran Orquesta Internacional aseguró que se casará con la finalista de El artista del año el próximo año.

“De todas maneras nos casamos, pero que pase un poco todo esto, creo que será el próximo año”, reveló el cumbiambero en declaraciones a El Popular.

Cabe señalar que en junio del 2020 ambos cancelaron su boda por el inicio de la pandemia del coronavirus. La fecha de matrimonio estaba prevista para noviembre del año pasado.

“Supuestamente la boda iba a ser en noviembre, pero de pronto pasó todo esto (la pandemia), así que vamos a tener que postergarlo para el próximo año. Ya casi somos un matrimonio, vivimos juntos y emprendemos negocios en sociedad”, dijo el cantante a ATV en su momento.

“Christian es una persona muy comprometida con su familia, él no se descuida y está pendiente de ellos, no solo en un tema emocional, sino también económico. He tenido oportunidad de conocer a sus hijos y son niños súper lindos”, agregó la integrante de Alma Bella.

Pamela Franco a Domínguez por el Día del Padre

El pasado domingo 20 de junio se celebró el Día del Padre y Christian Domínguez recibió un tierno mensaje de Pamela Franco.

“Me demuestras día a día lo buen padre que eres, luchando y dedicándote a nuestra bebé, estamos muy orgullosas de ti. A pesar del cansancio, siempre estás ahí, cuidándola y dándole mucho amor. Te escogí y no me equivoqué, María Cataleya, desde que nació, vive enamorada de su papito y sé que así será siempre ¡Te amo!”, escribió la cantante.

Pamela Franco dedicó emotivo saludo por el Día del Padre a Christian Domínguez. Foto: Pamela Franco / Instagram

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.