Actor de Friends, James Michael Tyler ‘Gunther’, padece de cáncer en etapa 4

El actor James Michael Tyler, más conocido por su personaje ‘Gunther’ en la serie Friends, anunció que padece de cáncer en etapa 4, durante una entrevista para el programa Today de la NBC.

Contó que la enfermedad le fue diagnosticada en setiembre de 2018 . En ese entonces, el actor pudo sobrellevar el cáncer con un tratamiento hormonal, lo que le permitió seguir con su vida normal.

“Funcionó de maravilla durante aproximadamente un año... Todo lo que tenía que hacer era tomar una pastilla por la mañana y por la noche, y boom, la vida era bastante normal... Me sentía bien, honestamente. No sentía ningún síntoma. Y fue muy fácil de regular”, expresó.

Sin embargo, en el 2020, el cáncer se extendió a los huesos y la columna vertebral de James Michael Tyler , lo que provocó que sufra una parálisis en la parte inferior del cuerpo.

“ Me diagnosticaron cáncer de próstata avanzado que se había extendido a mis huesos. He estado lidiando con ese diagnóstico durante casi los últimos tres años... Está ahora en estadio 4. Cáncer en etapa tardía. Entonces, ya sabes, probablemente me afectará”, mencionó el actor que interpretó a Gunther en Friends.

Pidió a sus seguidores que se realicen pruebas de detección de PSA para prevenir la enfermedad. “No te rindas. Sigue luchando. Y ten metas. Establece metas. Mi meta el año pasado fue llegar a mis 59 cumpleaños. Lo hice, el 28 de mayo. Mi meta ahora es ayudar a salvar al menos una vida dando a conocer esta noticia”, finalizó el artista.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.