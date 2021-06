Ricardo Morán regresó de un viaje a Estados Unidos para celebrar el Día del Padre junto a sus familiares. Los pequeños de 2 años sorprendieron a su papá con tiernos regalos y detalles, así lo comentó el productor en redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram contó la forma en que los mellizos decidieron agasajarlo en la fecha conmemorativa.

Según expuso el también actor, sus herederos lo despertaron temprano por la mañana para cantarle una canción. Acto seguido mostró en video los tiernos carteles que los niños prepararon con ayuda de su tía.

Ricardo Morán expresó su orgullo al compartir con sus millones de seguidores los dibujos que recibió. “Vamos a mostrarles los regalos (...). Lo hicieron con sus manos, pintaron los corazones”, dijo al registrar las cartulinas.

En el clip se puede observar a los gemelos, que nacieron el 26 de abril del 2019, mostrando sus obras de arte a la cámara.

Ricardo Morán muestra el tierno regalo que prepararon sus mellizos por el Día del Padre. Foto: captura Instagram

El exjurado de Yo soy también dejó un mensaje de reflexión para todos los padres: “El mejor regalo que recibí en la vida vino doble. Mis hijos me hinchan el corazón de alegría cada vez que los veo aprender algo nuevo y luego me lo enseñan. A lo largo de su crecimiento he aprendido muchas cosas y sé lo que se siente no tener todas las respuestas, pero ser padres de trata de eso, de aprender junto a los hijos todos los días”.

