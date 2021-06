Pamela dedica mensaje a Christian por el Día del Padre: “Te escogí y no me equivoqué”

A través de las redes sociales, Pamela Franco publicó un tierno saludo por el Día del Padre a su pareja Christian Domínguez, con quien tuvo a su pequeña hija María Cataleya en abril de 2021.

“Te amo papito. Me demuestras día a día lo buen padre que eres, luchando y dedicándote a nuestra bebé, estamos muy orgullosas de ti. A pesar del cansancio siempre estás ahí cuidándola y dándole mucho amor. Te escogí y no me equivoqué, María Cataleya, desde que nació, vive enamorada de su papito y sé que así será siempre ¡Te amo!”, escribió la artista en su perfil de Instagram.

Además, Pamela Franco acompañó su mensaje con un video que resume algunos íntimos momentos que comparte el líder de la Gran orquesta internacional al lado de la menor de sus hijos.

Además, la intérprete de 32 años compartió en sus historias, más imágenes de Christian Domínguez con sus hijos mayores, Camila y el pequeño Valentino, fruto de su exrelación con Karla Tarazona.

“Mereces todo por ser una buena persona, un buen hijo y sobre todo un buen padre ¡Feliz día mi amor bello!”, comentó Pamela Franco, quien además saludó a su padre por la fecha especial.

“Te amo papá, estaré siempre para ti, eres un padre maravilloso”, añadió la cantante de cumbia.

