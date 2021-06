La voz: Daniela Darcourt se molesta porque le bloquearon silla ante Milena Warthon

La artista peruana Milena Warthon se presentó en la edición sabatina de La voz Perú, este 19 de junio, para demostrar su talento y poder avanzar a la siguiente etapa del concurso de canto.

Su voz encantó a los entrenadores conformados por Mike Bahía, Daniela Darcourt, Guillermo Dávila y Eva Ayllón, quienes presionaron los botones rojos para voltear sus sillas.

La controversia se generó con la intérprete de “Señor mentira”, quien fue impedida de elegir a la joven para su equipo por encontrarse ‘bloqueada’.

“Definitivamente era mi niña (en referencia a Milena Warthon). ¡Más que mía! No puedo creer y no puedo concebir que mis compañeros se la hayan agarrado conmigo y que me quieran pasar la mano”, sostuvo indignada la salsera.

Eva Ayllón tomó la palabra e intervino ante la incomodidad de su colega. La cantante criolla se responsabilizó por el botón de bloqueo para calmar la situación.

Sin embargo, Mike Bahía respondió. “Por qué se echó la culpa si usted no fue, yo fui quien la bloqueó”, dijo el intérprete colombiano.

Finalmente, Milena Warthon decidió integrar el equipo de Eva Ayllón, entrenadora con quien inició su carrera musical desde Los cuatro finalistas.

¿Quién es Milena Warthon?

Milena Warthon es una de las artistas nacionales que se hizo un espacio en el pop andino al revalorar sonidos propios latinoamericanos. La joven lleva tres años de trayectoria artística, ocho sencillos, tres sesiones en vivo y dos EP.

En su último single, “Agua de mar”, la cantante agrega ritmos caporales en un homenaje al mar.

