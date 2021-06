La Uchulú pese a no ganar El artista del año: “Me voy contento con los resultados”

El sábado 19 de junio se llevó a cabo la gran final de El artista del año, en la que Josimar levantó la copa, mientras que Pamela Franco y La Uchulú ocuparon el segundo y tercer lugar, respectivamente. Tras el final de temporada, Esaú Reategui Wong, joven que da vida al popular personaje amazónico, compartió un emotivo mensaje en su Instagram.

En su publicación, el tiktoker dijo sentirse orgulloso del crecimiento artístico que ha tenido gracias a su participación en el programa sabatino de Gisela Valcárcel.

“Qué bonita experiencia me llevo en mi vida, llena de retos y mucho aprendizaje. Estoy muy feliz conmigo mismo, con todo lo que hice, cosas que jamás pensé que podía hacer… Me voy contento con todos los resultados, no gané el primer puesto, pero sí mucha experiencia y mucha enseñanza que me ayudarán a seguir creciendo como artista”, escribió.

Asimismo, el joven que interpreta a La Uchulú agradeció a sus compañeros y a cada una de las personas que lo apoyo para que pudiese dar lo mejor de sí en cada una de sus presentaciones en El artista del año.

La Uchulú en la final de El artista del año. Foto: La Uchulú/ Instagram

“Felicidades a Josimar, eres un grande, algún día cantaré como tú, ya verás; felicidades, Pamela Franco, mujer con mucho coraje; felicidades, Chikiplum, Laurita Pacheco, Anahí de Cárdenas, Melody y Linda Caba, personitas de las cuales he aprendido mucho. Dimos un gran show. Agradecido con Dios”, expresó en Instagram.

“Gracias a mi familia, mis amigos y a todos mis ‘chululitos’ (fans) bellos por confiar en mí y por todo su apoyo, los amo. Aquí termina una etapa muy bonita de mi vida, y esto solo es el comienzo de algo muy hermoso para mí, a seguir preparándonos”, finalizó

