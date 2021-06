El artista del año: Vania Bludau reapareció en TV como refuerzo de Josimar

La última gala de El artista del año se realizó el último sábado 19 de junio por América TV. Josimar Fidel fue el gran vencedor de la temporada y se llevó el trofeo de ganador.

El salsero tuvo como refuerzo a la modelo Vania Bludau, quien pisó el set del espacio de América TV para acompañarlo en la performance de “Aguanile”.

La joven influencer fue ganadora de la última edición de Reinas del show, programa de baile que volverá a las pantallas desde el próximo sábado 26 de junio.

“Buenas noches a toda la gente del programa. Feliz de estar aquí después de dos años, estoy feliz de verdad”, fueron las palabras de la novia de Mario Irivarren al llegar al programa.

Tras su presentación, Bludau fue consultada sobre su relación con el integrante de Esto es guerra. Al respecto, ella aseguró que está “felizmente enamorada” del chico reality.

“Felizmente enamorada, le mando un beso a mi amor que está ahí en la casa viéndome desde la tele, no ha podido acompañarme. Igual un beso a mi mamá a mi hermanita”, expresó la empresaria.

Vania Bludau se vacunó contra la COVID-19

Durante su estadía en Miami, Vania Bludau aprovechó para inmunizarse contra el coronavirus. A través de sus redes sociales, la modelo compartió con sus seguidores el momento en que recibe las dosis.

“Les cuento que me estoy yendo a poner la segunda dosis de la vacuna y estoy medio nerviosa porque la primera vez me dolió el brazo. Me dicen que la segunda duele un poco más”, dijo en sus historias de Instagram.

