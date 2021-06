Día del Padre: artistas y periodistas recuerdan a sus progenitores con emotivas dedicatorias

Este domingo 20 de junio se celebra el Día del Padre en el Perú. Por ello, aquellos artistas y figuras del medio que ya no pueden festejar esta fecha al lado de sus progenitores los recordaron con emotivas dedicatorias en sus redes sociales.

A través de Instagram, Fátima Saldonid, Deyvis Orosco, Bryan Arámbulo, Florcita Polo y más publicaron emotivos mensajes en los que recordaron a los hombres que les enseñaron a caminar por la vida, recalcando que aunque ya no puedan abrazarlos siempre los tendrán presentes.

Fátima Saldonid

“Gracias porque luchaste por vivir porque sabías que te necesitaba. Hay tanto que agradecerte. Quiero que sepas que te amo infinitamente. Te necesito y siempre serás mi rey. Te amo papá”, escribió la periodista.

Mensaje de Fátima Saldonid por el Día del Padre. Foto: Fátima Saldonid/ Instagram

Deyvis Orosco

“¡Fuiste, eres y siempre serás el mejor papá del mundo! Un beso hasta el cielo. Feliz día, papá. Con cariño”, expresó el vocalista del grupo Néctar.

Mensaje de Deyvis Orosco por el Día del Padre. Foto: Deyvis Orosco/ Instagram

Fátima Aguilar

“Se fueron muy pronto, en tan poco tiempo. Están en nuestros corazones. Feliz día a ambos y a brindar en el cielo”, manifestó la conductora de Reporte semanal.

Mensaje de Fátima Aguilar Día del Padre. Foto: Fátima Aguilar/ Instagram

Bryan Arámbulo

“Hasta el cielo papito, feliz día. Aún no alcanzo a entender por qué fue así”, comentó el exintegrante de Los claveles de la cumbia.

Mensaje de Bryan Arámbulo por el Día del Padre. Foto: Bryan Arámbulo/ Instagram

Florcita Polo

“Feliz día del Padre. Para esos hombres que marcan el paso de tu vida, el de sus hijos, para los que tienen la dicha de tenerlos y para los que los recuerdan con todo el amor del mundo aunque ya no estén”, escribió la hija de Susy Díaz.

Mensaje de Flor Polo por el Día del Padre. Foto: Flor Polo/ Instagram

Facundo González

“Feliz día viejo. Aunque no me hables, yo sé que me escuchas siempre. Te amo”, expresó el integrante de Esto es guerra.

Mensaje de Facundo González por el Día del Padre. Foto: Facundo González/ Instagram

