Daniela Darcourt dedica mensaje a su padre en su día: “Gracias por hacerme fuerte”

Daniela Darcourt se sumó a la larga lista de artistas que dedicaron un espacio en sus redes sociales al Día del Padre. Fiel a su estilo, la cantante de salsa compartió una fotografía en la que se luce abrazando a su progenitor y le escribió un sincero mensaje de agradecimiento por convertirla en la persona que ahora es.

“Y es que a pesar de no haberlo hecho siendo consciente, me has enseñado muchísimo, querido viejo. Gracias por todos esos momentos de ausencia, han hecho de mi, la gran mujer que soy ahora y de la que sé, te sientes orgulloso. De verdad, gracias por hacerme fuerte a la fuerza”, inició la salsera de 25 años

“Ojalá Dios y mis santos te regalen muchos más años, y a mí, la dicha de poder disfrutar de ti y tus locuras. Te amamos, ‘Calulo’ ¡Feliz Día del Padre!”, finalizó en Instagram.

Daniela Darcourt recordó a su abuelo en el Día del Padre. Foto: Daniela Darcourt / Instagram

Daniela Darcourt no se olvidó de su abuelo y le dedicó emotivas palabras por medio de sus historias. “Feliz día al hombre y padre más maravilloso del universo. Te amo y extraño con mi vida mi negrito”, señaló la intérprete.

Daniela Darcourt homenajeó al cantante Tito Nieves por el Día del Padre. Foto: Daniela Darcourt / Instagram

Por otro lado, la voz detrás de “Te equivocaste conmigo” también quiso homenajear al cantante Tito Nieves, con quien ha demostrado tener una estrecha amistad. “Feliz día al papi que la vida me regaló, gracias por todo lo que haces por mí. Te amo con todo el corazón papi mío”, dijo la peruana al cantante de “Fabricando fantasías”.

