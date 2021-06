Anahí de Cárdenas se somete a tomografía por lesiones en sus costillas

El domingo 20 de junio, Anahí de Cárdenas informó, a través de sus historias de Instagram, que nuevamente se realizaría pruebas médicas. Esto lo dio a conocer a menos de un día de su extenuante participación en la gran final de El artista del año.

“Bueno, pues, acá andamos. Me van a hacer una tomografía y una ecografía de abdomen, a ver ¿qué onda con mis costillas?”, comentó la artista, enfocando su brazo derecho, donde se aprecia que se le colocó una vía endovenosa.

Con un tono lúgubre, la actriz de Al fondo hay sitio y Asu mare, dijo: “Ante todo, buen humor”. “Estaré informando”, expresó, tras lanzar un cansado suspiro.

Horas antes de esta última actualización, Anahí de Cárdenas publicó en su perfil de Instagram tres videos correspondientes a los ensayos para El artista del año. En el primero de estos, la actriz explica que se trata de una presentación que no se llegó a realizar en la gala, al haber sido eliminada en la primera ronda. Sin embargo, ella destaca en la descripción que no se encontraba en óptimo estado de salud.

“No quería dejar de colgarlos para que los vean y que el esfuerzo no haya sido en vano. No ha sido mi mejor semana por la lesión que tengo en las costillas, pero, inclusive, dadas las circunstancias, he dado como siempre mi 100%. Hoy con tranquilidad ya voy a la clínica”, manifestó.

20.6.2021 | Post de Anahí de Cárdenas sobre una presentación que no logró salir en El artista del Año. Foto: Anahí de Cárdenas / Instagram

