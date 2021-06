Yuya muestra el avance de su primer embarazo: “Un pedacito del corazón de Mar”

Desde que anunció su embarazo, Yuya constantemente muestra cómo va evolucionando su gestación. Esta vez, la influencer mexicana compartió con sus seguidores una ecografía de su bebé.

A través de sus redes sociales, la youtuber grabó uno de los momentos más importantes de la dulce espera: el sonido de los latidos de su bebé, cuyo nombre será Mar.

“Un pedacito del corazón de Mar, para todos aquellos que han enviado buenas vibras” , escribió Yuya.

Yuya dedica emotivo mensaje a su bebé

Tras anunciar su embarazo, la influencer de 28 años Yuya publicó en Instagram un tierno mensaje dirigido a su bebé, Mar.

“Siempre me he sentido un navegante, a veces me sentí un náufrago y nunca tuve claro hacia dónde me llevaba tu marea... Ahora entiendo que no estaba perdido, sino que el oleaje me iba acercando hacia un amor infinito”, expresó.

Luego, haciendo alusión a las tres fotografías publicadas junto a Yuya mostrando su vientre, agregó: “Dentro de estas imágenes están latiendo tres corazones, la vida nos ha regalado una nueva vida y estamos felices y agradecidos por tu llegada, Mar”.

“Sé que eres mar porque hoy que habitas dentro de mí, seguro eres inmensidad”, sostuvo explicando el por qué del apelativo de su bebé.

