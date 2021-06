Susana Baca, la resiliencia del artista

“El poder curativo del arte”. La frase, seguida de un minuto de silencio “por los que partieron”, se repitió en La Cúpula de las Artes durante la presentación de ‘Aplausos’, que trajo de regreso a los escenarios a bailarines, músicos, artistas circenses y actores de teatro con un guion inspirado en la obra de César de María, la historia -y protesta- del payaso ‘Tripaloca’ y la vida de los artistas en las calles de Lima. La noche cerró con Susana Baca cantando ‘Negra presuntuosa’, con un público que la recibió de pie y con mascarillas.

La ganadora del Grammy es un referente indiscutible para músicos como Danitse, que la busca para felicitarla y tomarse una foto al salir del escenario, pero por la coyuntura política y su reciente carta en solidaridad a los artistas perseguidos, la exministra de Cultura es llevada con prisa cuando es abordada por la prensa televisiva y escrita. “No puedo hablar de política”, se disculpa.

Baca convirtió la cuarentena en una oportunidad para grabar versiones desde su casa, dedicarle el disco a Perú y ganar un Grammy. Precisamente, escogió ‘Yo vengo a ofrecer mi corazón’ para abrir su presentación.

Recordamos el disco ‘A capella’ y responde con una sonrisa. “Sí y es muy emocionante esta noche, no he podido explotar en el escenario, las lágrimas se me han caído y todo esto. Pero podemos seguir, continuar este trabajo, tomando las medidas necesarias, ¿no? Para no contagiar y no contagiarnos. Entonces, ¡que vivan las funciones nuevamente!”.

La cantante se reinventó, pero la experiencia de cantar con público no la discute. “Es muy diferente. El primer concierto que di fue en el Teatro Municipal y ver ese teatro vacío, se me partía el alma”. A Baca le emociona contar que continúa con proyectos, tiene pendiente abrir su museo en Cañete, además de un concierto en julio. “Lanzo un libro para niños, lo ha escrito Jeremías Gamboa, tengo muchas cosas. ¡Voy a terminar mis memorias!”.

¿Qué le dice a sus colegas? Baca había visto emocionarse a cada uno, al trapecista Deyvi Franco que se arrodilló y lloró al culminar su número. “Tienes que mirar adentro de ti, sacar todo lo bueno que tienes y entregarlo. Yo creo que esa es la misión de un artista, no puedes quedarte con eso... Con libertad, por supuesto”, nos dice antes de despedirse.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes de la farándula nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.