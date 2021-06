Scarlett Johansson: “Ahora estoy menos asustada que antes”

Scarlett Johansson celebra el próximo estreno de la película Black Widow, en la que interpreta –una vez más– a la icónica Natasha Romanoff. Su emoción es grande, no solo por la historia, sino porque esta vez el personaje no aparece tan sexualizado. “Todo eso está relacionado con ese alejamiento del tipo de hipersexualización de este personaje y, quiero decir, si miras hacia atrás a Iron Man 2, fue muy divertida y tuvo muchos momentos geniales, pero el personaje está tan sexualizado, ¿sabes?”. Realmente se habla de ella como si fuera un pedazo de algo, como una posesión o una cosa o lo que sea, en realidad como un pedazo de carne”, declaró la actriz hace dos días a EpicStream.

Ayer, durante la conferencia de prensa global de Black Widow, Johansson manifestó que el interés que genera Natasha Romanoff en los fans es “porque tiene mucha integridad, no le asusta admitir cuando se equivoca, es valiente, curiosa sobre las otras personas y eso es lo que la hace resaltar como superhéroe. Los otros casi nunca reconocen sus errores, ella sí, y eso se queda con los fans, eso y obviamente la pose que tiene” (risas).

Por otro lado, reconoció que, tras interpretar el personaje por una década en las diversas películas de Marvel, trabajar en esta precuela le generó cierto conflicto. “Sí me afectó. Yo ya sabía lo que le iba a pasar a Natasha, así que ya sabiendo eso tuvimos que trabajar sobre una retrospectiva de cómo ese sacrificio que hace en Avengers: End Game se volvió posible. Queríamos que ella tomara la decisión activa. Ella tenía que evolucionar, seguir adelante con su vida y resolver el trauma de su pasado. Fue una forma bien rara de trabajar, nunca había hecho una precuela antes. Es como vivir el futuro hoy”.

Sobre el hecho de compartir créditos con la actriz Florence Pugh, quien interpreta a su hermana Yelena Belova, destacó: “Soy afortunada porque Florence es muy atlética. Su personaje es muy emotivo, no hay como un fin en sí mismo, sino dos personas mostrando su frustración. Fue una forma linda de conectarme con ella”, reveló mientras Pugh recordó que la primera secuencia que grabaron juntas fue un pelea entre las dos. “Ese fue mi primer día con ella y ya la estaba tirando contra la pared (risas). Pero fue genial, logramos conocernos mutuamente a través del movimiento”, contó la joven actriz.

Finalmente, Scarlett Johansson reveló que Natasha Romanoff ha significado un gran periodo en su vida adulta. “Ahora estoy menos asustada que antes y eso es positivo. No físicamente, físicamente estoy más insegura que antes, pero más dispuesta a correr riesgos y más cómoda haciendo cosas que no suelo hacer y no conozco”.

