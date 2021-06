Este sábado 19 de junio, El artista del año llega a su gran final de la temporada 2021, en la que diversos artistas se disputan el ansiado primer premio de 30.000 soles. Pamela Franco, La Uchulú, Anahí de Cárdenas , entre otros, estarán presentes en el show conducido por Gisela Valcárcel y serán parte de una gala que dará de qué hablar.

En el arranque del programa, ‘Chikiplum’ hizo su aparición en escena siendo reforzado por Manolo Rojas en busca del premio mayor. El popular personaje y el cómico mostraron toda su destreza en la pista de baile interpretando una versión especial de “Vamos pa’ la conga”.

Tras su participación, Manolo tomó el micrófono y recordó a su hermano que murió a causa de la COVID-19. El cómico también aclaró que su padre fue otro de los fallecidos que ha dejado la pandemia en el Perú.

“Mi hermano era mi brazo derecho, era mi productor en algunos programas: Por humor al Perú, Risas y salsa: nueva generación. Mi hermano sabía todo. Yo vivo solo, me levantaba y llamaba a mi hermano, hasta porque me dolía el hombro y él tenía solución para todo. Sabía de Derecho, me hizo ganar un juicio, era el mejor que he tenido”, indicó Manolo Rojas casi entre lágrimas.

Tras estas sentidas declaraciones, Aldo Miyashiro también habló del hermano fallecido de Manolo afirmando que lo conoció y que siente su partida. “Antes de dar mi comentario, debo decir que quien conoce a Manolo Rojas es uno de los tipos más buenos en el medio. Conocí a tu hermano en la temporada de teatro y ten por seguro que está acá con nosotros en este momento”, indicó.

